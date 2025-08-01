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Рафинья высказался о скандальной вечеринке Ямаля

Рафинья высказался о скандальной вечеринке Ямаля
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Нападающий «Барселоны» Рафинья поделился мнением о вечеринке, организованной вингером сине-гранатовых Ламином Ямалем в честь своего 18-летия. После мероприятия футболист «блауграны» подвергся критике за приглашение артистов с карликовостью в целях развлечения.

«Я не понимаю критики за то, что происходит в его личной жизни. Критикующие его люди в его возрасте делали то же самое, что и он, или того хуже. Ламин должен воспользоваться моментом, пока он в отпуске. Ямаль должен делать, что хочет, и неважно, что подумают другие. Он очень предан своей команде, а его результаты заставляют замолчать тех, кто говорит», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

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