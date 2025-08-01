«Шальке-04» победил «Герту» в матче открытия сезона Бундеслиги-2

Завершился матч открытия сезона Второй Бундеслиги, в котором встречались «Шальке-04» и «Герта». Игра проходила на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Шальке-04» Мусса Силла. Через семь минут защитник Никола Катич укрепил преимущество хозяев. На 89-й минуте нападающий Себастьян Грённинг сократил отставание «Герты».

В минувшем сезоне команды встречались дважды в матчах Второй Бундеслиги. В первом круге «Шальке-04» и «Герта» сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге клуб из Гельзенкирхена одержал победу со счётом 2:1.

Самые большие стадионы мира: