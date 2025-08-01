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«Шальке-04» победил «Герту» в матче открытия сезона Бундеслиги-2

«Шальке-04» победил «Герту» в матче открытия сезона Бундеслиги-2
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Завершился матч открытия сезона Второй Бундеслиги, в котором встречались «Шальке-04» и «Герта». Игра проходила на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Вторая Бундеслига . 1-й тур
01 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
2 : 1
Герта
Берлин
1:0 Силла – 16'     2:0 Катич – 23'     2:1 Грённинг – 89'    
Удаления: Катич – 90+8' / нет

На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Шальке-04» Мусса Силла. Через семь минут защитник Никола Катич укрепил преимущество хозяев. На 89-й минуте нападающий Себастьян Грённинг сократил отставание «Герты».

В минувшем сезоне команды встречались дважды в матчах Второй Бундеслиги. В первом круге «Шальке-04» и «Герта» сыграли вничью со счётом 2:2. Во втором круге клуб из Гельзенкирхена одержал победу со счётом 2:1.

Календарь Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
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