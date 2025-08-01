«Реал Сосьедад» арендовал защитника сборной Хорватии у французского «Лиона»

Центральный защитник «Лиона» и сборной Хорватии Дуе Чалета-Цар продолжит карьеру в испанской Ла Лиге. Футболиста на сезон-2025/2026 арендовал «Реал Сосьедад». О переходе было объявлено на официальном сайте баскского клуба.

Отмечается, что срок действия арендного соглашения составит один год. Кроме того, у «Реала Сосьедад» будет возможность подписать с защитником полноценный контракт. Аренда включает в себя опцию выкупа.

Чалета-Цар перебрался в «Лион» из английского «Саутгемптона». Французы заплатили за выкуп игрока € 3,59 млн. Всего в составе «Лиона» хорват провёл 57 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.