Фернандеш рассказал, с кем из игроков обсуждал жизнь в России перед переходом в «Спартак»

Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил, разговаривал ли он со своими бывшими товарищами по «Бенфике» Томашем Таварешем и Рикарду Мангашем о московском клубе.

«Разговаривал. Но я не сообщал им, что перехожу в «Спартак». Просто узнавал, как устроена жизнь в России. Потому что мнения издалека и изнутри сильно различаются. Более детально обсуждать с ними «Спартак» не хотел, потому что не был уверен, что трансфер сложится. Не было в этом смысла. Лично я предпочитаю делать или говорить что-то тогда, когда это уместно», — сказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.

Португальский полузащитник является выпускником академии «Бенфики». Фернандеш находился в системе лиссабонского клуба до лета 2022 года. Тавареш перешёл из «Бенфики» в «Спартак» зимой 2023 года. В январе нынешнего года футболист покинул московский клуб. Мангаш стал игроком красно-белых в 2024 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Как появился «Спартак»: