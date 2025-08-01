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Полузащитник «Сочи» Ежов: Морено видит меня на моей родной позиции

Полузащитник «Сочи» Ежов: Морено видит меня на моей родной позиции
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Полузащитник «Сочи» Роман Ежов рассказал, на какой позиции на поле его видит главный тренер команды Роберт Морено.

«Он видит меня на моей родной позиции правого полузащитника. Прежде всего он хочет видеть интенсивность, скорость и работу не только вперёд, но и в том числе назад, потому что я не только нападающий, я ещё и защитник», — сказал Ежов в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги Роман Ежов провёл 21 матч за «Крылья Советов», в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России, где результативными действиями футболист не отметился. «Крылья Советов» объявили об уходе Ежова 9 июня 2025 года.

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