«Барселона» назвала часть состава на матч легенд с «Реалом», двое сыграют за клуб впервые

Экс-футболисты «Барселоны» Ривалдо, Адриано, Клаудио Браво и Паулиньо примут участие в матчах легенд с мадридским «Реалом» 9 и 13 сентября в США. Об этом пресс-служба сине-гранатовых сообщила на официальном сайте команды.

Имена остальных игроков «Барселоны», как сообщается, будут объявлены в ближайшие недели. В сообщении подчёркивается, что экс-вратарь Клаудио Браво и бывший полузащитник Паулиньо примут участие в матче легенд каталонцев впервые.

Это будут восьмая и девятая встречи между двумя командами. Последняя игра состоялась в апреле текущего года в Толуке (Мексика), а предыдущие матчи проходили в Бейруте, Тель-Авиве, Дохе, Токио, Пуэрто-Рико и Мумбаи.

Матчи пройдут в рамках программы «Легенды Барсы», созданной в 2016 году и управляемой непосредственно клубом. Программа призвана объединить бывших игроков сине-гранатовых в рамках стабильного, профессионального проекта. Цель программы — способствовать глобализации бренда «Барселоны» и продвигать ценности клуба через его бывших звёзд. С момента основания более 80 игроков приняли участие как минимум в одном матче легенд «Барселоны» по всему миру.