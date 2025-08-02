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Ловчев: «Спартаку» надо не Пальцевых, а Видичей четыре человека поставить

Ловчев: «Спартаку» надо не Пальцевых, а Видичей четыре человека поставить
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на новость об интересе красно-белых к защитнику махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентину Пальцеву. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн.

«Спартаку» надо не Пальцевых, а Видичей четыре человека поставить. Там пожар в каждой игре! И вратарём ещё добавить Видича», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Валентин Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в РПЛ и Фонбет Кубке России.

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