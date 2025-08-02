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«Аль-Наср» связался с Бруну Фернандешем, Жезуш хочет вновь поработать с хавбеком — A Bola

«Аль-Наср» связался с Бруну Фернандешем, Жезуш хочет вновь поработать с хавбеком — A Bola
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В последние несколько часов «Аль-Наср» связался с атакующим полузащитником и капитаном «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, саудовский клуб хочет подписать контракт с 30-летним хавбеком нынешним летом. Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш желает вновь поработать с Фернандешем, который дебютировал под его руководством в «Спортинге».

Подчёркивается, что финансовая сторона сделки не является проблемой для команды из Эр-Рияда.

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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