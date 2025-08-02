Рахимов: другие команды приобретают и приобретают игроков, а «Рубин» стоит на месте

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об отсутствии усиления для команды в текущее трансферное окно. Этим летом состав клуба пополнил лишь защитник сборной Гондураса Дениль Мальдонадо.

«Меня давно это напрягает. Мы такие тихие и медленные, я не понимаю, чего мы хотим. Мы хотим на этом же всём проехаться? Так не бывает. Сейчас смотришь, как другие команды приобретают и приобретают игроков, а мы стоим на месте. Меня это напрягает», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, прошлый сезон РПЛ «Рубин» закончил на седьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. После двух туров в нынешнем розыгрыше чемпионата в активе казанцев четыре очка.