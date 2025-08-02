«Скучаю по вам, ребята». Погба обратился к двум бывшим партнёрам по «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба обратился к двум бывшим одноклубникам Маркусу Рашфорду и Джесси Лингарду после товарищеского матча между «Сеулом» и «Барселоной» в Южной Корее. Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле. Победу со счётом 7:3 одержали сине-гранатовые.
После матча полузащитник хозяев Джесси Лингард выложил в соцсети фото с воспитанником «МЮ» Маркусом Рашфордом, который перед стартом сезона-2025/2026 был арендован «Барселоной». Экс-партнёр обоих игроков по «Юнайтед» оставил комментарий под публикацией.
«Я скучаю по вам, ребята», — написал Погба в соцсети.
Французский полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2012 год и с 2016 по 2022 год, оба раза уйдя из клуба свободным агентом. Погба покинул «Ювентус» в декабре 2024 года после обвинений в употреблении допинга. Француз отбыл дисквалификацию и летом текущего года заключил контракт с «Монако».
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