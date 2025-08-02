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«Скучаю по вам, ребята». Погба обратился к двум бывшим партнёрам по «Манчестер Юнайтед»

«Скучаю по вам, ребята». Погба обратился к двум бывшим партнёрам по «Манчестер Юнайтед»
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба обратился к двум бывшим одноклубникам Маркусу Рашфорду и Джесси Лингарду после товарищеского матча между «Сеулом» и «Барселоной» в Южной Корее. Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле. Победу со счётом 7:3 одержали сине-гранатовые.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:00 МСК
Сеул
Сеул, Южная Корея
Окончен
3 : 7
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 8'     0:2 Ямаль – 14'     1:2 Ук – 26'     2:2 Аль-Араб – 45+1'     2:3 Ямаль – 45+3'     2:4 Кристенсен – 55'     2:5 Ф. Торрес – 74'     2:6 Гави – 76'     3:6 Чун – 85'     3:7 Ф. Торрес – 88'    

После матча полузащитник хозяев Джесси Лингард выложил в соцсети фото с воспитанником «МЮ» Маркусом Рашфордом, который перед стартом сезона-2025/2026 был арендован «Барселоной». Экс-партнёр обоих игроков по «Юнайтед» оставил комментарий под публикацией.

«Я скучаю по вам, ребята», — написал Погба в соцсети.

Французский полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2012 год и с 2016 по 2022 год, оба раза уйдя из клуба свободным агентом. Погба покинул «Ювентус» в декабре 2024 года после обвинений в употреблении допинга. Француз отбыл дисквалификацию и летом текущего года заключил контракт с «Монако».

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