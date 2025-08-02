Гави: конечно, «Реал» переживает из-за «Барселоны», мы победили их четыре раза за сезон

Полузащитник «Барселоны» Гави ответил, связаны ли летние трансферы мадридского «Реала» с желанием «сливочных» составить конкуренцию сине-гранатовым. В минувшем сезоне «блауграна» победила «Королевский клуб» в четырёх матчах.

– В минувшем сезоне вы выиграли все четыре «эль класико». Похоже, «Реал» разбил копилку, чтобы справиться с вами. Они переживают из-за «Барселоны»?

– Конечно, они переживают. Мы выиграли у них четыре матча из четырёх. Такого не было никогда в истории. Вполне логично, что они обеспокоены. В прошедшем сезоне наша команда была впечатляющей, а они ничего не выиграли. Теперь «Реал» усилился очень хорошими футболистами, это правда. Однако посмотрим, что они сделают в грядущем сезоне. У них отличная команда, но мы должны оставаться самими собой, — приводит слова Гави AS.

Этим летом состав «сливочных» усилили защитники Трент Александер-Арнольд, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, а также вингер Франко Мастантуоно.

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