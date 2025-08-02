«Марсель» приобрёл Игора Пайшао из «Фейеноорда»

Пресс-служба французского «Марселя» официально объявила о переходе нападающего Игора Пайшао из роттердамского «Фейеноорда».

«Помимо статистических данных, его характер закалён скромностью и упорством: этот вингер с гордостью несёт бремя своего происхождения. Он — разносторонний игрок, способный прорываться сквозь линии соперника, продумывать свою позицию, взаимодействовать с партнёрами и с энтузиазмом работать над завершением атак. Добро пожаловать в «Марсель», Игор!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Пайшао записал на свой счёт 18 голов и 19 голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.