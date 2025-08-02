Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» приобрёл Игора Пайшао из «Фейеноорда»

«Марсель» приобрёл Игора Пайшао из «Фейеноорда»
Комментарии

Пресс-служба французского «Марселя» официально объявила о переходе нападающего Игора Пайшао из роттердамского «Фейеноорда».

«Помимо статистических данных, его характер закалён скромностью и упорством: этот вингер с гордостью несёт бремя своего происхождения. Он — разносторонний игрок, способный прорываться сквозь линии соперника, продумывать свою позицию, взаимодействовать с партнёрами и с энтузиазмом работать над завершением атак. Добро пожаловать в «Марсель», Игор!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Пайшао записал на свой счёт 18 голов и 19 голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Официально
«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android