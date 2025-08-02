Стала известна позиция Бруну Фернандеша насчёт возможного перехода в «Аль-Наср»

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не собирается переходить в «Аль-Наср», проявляющий к нему интерес. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 30-летний футболист не рассматривает варианты с переходом в саудовский чемпионат. Португальский хавбек принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что ранее Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля».

Полузащитник стал игроком «красных дьяволов» зимой 2020 года. За этот период Фернандеш принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 98 голами и 86 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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