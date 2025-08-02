Новичок «Спартака» Жедсон обратился к болельщикам красно-белых на русском языке

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш, перебравшийся в московский «Спартак» из турецкого «Бешикташа», обратился к болельщикам своей новой команды на русском языке. В четверг, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила хавбека в качестве нового игрока.

«Привет, красно-белые. Я — Жедсон Фернандеш, я рад играть за «Спартак». Вперёд, давай!» — сказал Фернандеш в видео, опубликованном пресс-службой «Спартака» в клубном телеграм-канале.

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики» Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.