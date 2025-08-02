«ПСЖ» уверен в завершении сделок по Шевалье и Забарному в ближайшие дни — Романо

В «Пари Сен-Жермен» убеждены, что клуб завершит сделки по переходу вратаря «Лилля» Люка Шевалье и защитника «Борнмута» Ильи Забарного в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, трансфер футболиста английского клуба находится на финальной стадии с четверга, 31 июля. С «Лиллем» на текущий момент французский гранд обсуждает дополнительные условия сделки.

Подчёркивается, что оба игрока хотят перейти в «ПСЖ».

Ранее СМИ сообщали, что парижане рассматривают Шевалье в качестве основного вратаря команды вместо Джанлуиджи Доннаруммы, с которым они не смогли договориться о новом контракте.

В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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