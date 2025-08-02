«Штурм» арендует вратаря «Фиорентины», пока Худяков залечивает травму — Плеттенберг

Голкипер «Фиорентины» Оливер Кристенсен близок к переходу в австрийский «Штурм». Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, клубы согласовали аренду датчанина, который будет основным вратарём австрийцев, пока россиянин Даниил Худяков восстанавливается от травмы.

Напомним, воспитанник московского «Локомотива» получил повреждение запястья, упав с велосипеда. Голкиперу была проведена операция.

По данным источника, «Штурм» и «Фиорентина» согласовали переход Кристенсена на условиях полугодичной аренды без права выкупа. Ожидается, что Худяков станет основным вратарём команды во второй половине сезона-2025/2026.