Жедсон Фернандеш отреагировал на слухи, что «Бенфика» заплатила за него 25 мячей и € 250

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш, перебравшийся в московский «Спартак» из турецкого «Бешикташа», поделился мнением о легенде, по которой «Бенфика», воспитанником которой он является, приобрела футболиста у маленькой команды «Фриелаш» за 25 мячей и € 250.

«Я не знаю, сколько именно за меня заплатили. Но счастлив, что это случилось, потому что без этого не стал бы тем, кем стал. Я поднялся с самых низов. Возможно, на тот момент это была крупная сумма. Благодарен «Бенфике» за все годы, что провёл в её академии, за возможность сыграть потом за первую команду на невероятном стадионе. Это была мечта каждого мальчишки в академии. И спасибо моему первому клубу «Фриелаш», где я сделал первые шаги до того, как оказался в «Бенфике», — приводит слова Фернандеша официальный сайт московского клуба.

Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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