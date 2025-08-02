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«Не оправдывают ожиданий. Всё не так как‑то». Ловчев назвал главную проблему «Спартака»

«Не оправдывают ожиданий. Всё не так как‑то». Ловчев назвал главную проблему «Спартака»
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главной проблеме московского клуба на данный момент, а также выделил положительную сторону команды.

«Спартак» нормально укомплектован в атаке, и здесь травмы и дисквалификации не так страшны. Если один не может играть, выйдет другой. Проблема «Спартака» заключается в обороне. В целом у «Спартака» Станковича нет яркой игры. А игроки, которых им покупают, не оправдывают ожиданий. Всё не так как‑то», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После двух туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

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