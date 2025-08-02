Новичок «Спартака» Жедсон объяснил выбор своего игрового номера

Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о своём игровом номере, который он выбрал в московском клубе. Напомним, португалец будет играть под 83 номером.

«Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой потому, что он многое значит лично для меня. Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то номер, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим», — приводит слова Фернандеша официальный сайт московского клуба.

Ранее футболист всю профессиональную клубную карьеру выступал под 83-м номером. Исключением является лишь период карьеры в стане «Тоттенхэма», где футболист играл под 30-м номером. Напомним, красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Ранее турецкий клуб проинформировал, что продал 26-летнего полузащитника за € 20,78.

Как появился «Спартак»: