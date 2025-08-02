Ловчев назвал фаворита матча «Зенит» — ЦСКА, упомянув о сравнениях Челестини с Николичем

Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле ЦСКА, рассказав о сравнениях нового главного тренера армейцев Фабио Челестини с сербским экс-наставником красно-синих Марко Николичем.

«Пока не вижу явных заслуг Челестини. Я вижу, что предыдущий тренер ЦСКА Николич слепил хорошую команду. Что из себя представляет новый тренер, мы увидим в ближайшее время. Матч с «Зенитом» — самое время показать себя. «Зенит» сильнее, он мощно смотрится. «Зенит» — фаворит предстоящего матча. Вот и показывай себя, покажи, что ты можешь», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Челестини возглавил ЦСКА после ухода Николича в летнее межсезонье. На старте сезона швейцарский специалист завоевал Суперкубок России.

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