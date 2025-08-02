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Ловчев назвал фаворита матча «Зенит» — ЦСКА, упомянув о сравнениях Челестини с Николичем

Ловчев назвал фаворита матча «Зенит» — ЦСКА, упомянув о сравнениях Челестини с Николичем
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Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле ЦСКА, рассказав о сравнениях нового главного тренера армейцев Фабио Челестини с сербским экс-наставником красно-синих Марко Николичем.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пока не вижу явных заслуг Челестини. Я вижу, что предыдущий тренер ЦСКА Николич слепил хорошую команду. Что из себя представляет новый тренер, мы увидим в ближайшее время. Матч с «Зенитом» — самое время показать себя. «Зенит» сильнее, он мощно смотрится. «Зенит» — фаворит предстоящего матча. Вот и показывай себя, покажи, что ты можешь», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Челестини возглавил ЦСКА после ухода Николича в летнее межсезонье. На старте сезона швейцарский специалист завоевал Суперкубок России.

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