Радимов опубликовал архивное фото с матча сборной России с Литвой 2004 года

Известный российский экс-футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов в своём телеграм-канале поделился архивной фотографией со сверхрезультативного товарищеского матча 2004 года, где сборная России переиграла национальную команду Литвы со счётом 4:3.

На фотографии изображён стартовый состав сборной России в этой встрече. Верхний ряд слева направо: Роман Шаронов (защитник), Александр Кержаков (форвард), Денис Колодин (защитник), Сергей Овчинников (голкипер), Дмитрий Хохлов (полузащитник) и Владимир Быстров (вингер). Нижний ряд: Андрей Аршавин (вингер), Александр Анюков (защитник), Алексей Смертин (полузащитник, капитан команды), Владислав Радимов (полузащитник) и Дмитрий Сенников (защитник).

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

«Номер 10», — подписал фото Радимов, добавив несколько эмодзи.

Владислав Радимов выступал за сборную России с 1994 по 2006 годы. Всего за национальную команду он провёл 34 матча, забив три мяча и отдав три результативные передачи.