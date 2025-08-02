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«ПСЖ» проинформировал Доннарумму о предстоящем трансфере Шевалье — RMC Sport

«ПСЖ» проинформировал Доннарумму о предстоящем трансфере Шевалье — RMC Sport
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил информацию от руководства клуба о предстоящем переходе вратаря «Лилля» Люка Шевалье. Об этом сообщает популярное французское издание RMC Sport.

По информации источника, на этой неделе Доннарумме сообщили о вероятном грядущем переходе Шевалье. Теперь у итальянца есть два варианта: покинуть клуб этим летом, что будет одобрено «ПСЖ», или остаться, что может вызвать напряжённость в новом сезоне. Отмечается, что контракт итальянского вратаря заканчивается летом 2026 года, но переговоры о продлении не принесли результатов.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» согласовал личные условия контракта с Шевалье. Утверждалось, что парижане могут заплатить € 40 млн за его переход.

Отметим, в «ПСЖ» также играет российский голкипер Матвей Сафонов, который провёл 17 матчей за французский гранд в своём дебютном сезоне.

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