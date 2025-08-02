Стало известно, кого Энрике видит первым вратарём «ПСЖ» на фоне слухов о переходе Шевалье

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике считает, что потенциальный новичок команды французский голкипер из «Лилля» Люка Шевалье должен стать основным вратарем команды в следующем сезоне. Об этом сообщает популярное французское издание RMC Sport.

По информации источника, испанский специалист одобрил продажу действующего первого номера команды итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Однако, как отмечается, если Доннарумма решит остаться, его не отправят в резерв, учитывая его опыт, игру в прошедшем сезоне и влияние в раздевалке. Утверждается, что в таком случае ситуация может стать проблемой и повлечь за собой неопределённость на ключевой позиции. При этом, российский голкипер Матвей Сафонов не видится Энрике основным выбором на данную позицию.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже сообщил Доннарумме, что намерен подписать Шевалье.

Действующее соглашение итальянского вратаря с французским грандом заканчивается летом 2026 года. Игрок и клуб зашли в тупик в переговорах о его пролонгации.

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