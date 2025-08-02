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Джеймс Милнер сделал символический жест в честь памяти погибшего Диогу Жоты

Джеймс Милнер сделал символический жест в честь памяти погибшего Диогу Жоты
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Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер сменил свой игровой номер на 20-й. Как сообщил сам игрок, он сделал это в память об ушедшем из жизни экс-нападающем «Ливерпуля» Диогу Жоте.

«Я хотел сделать это в знак уважения и, конечно, отдать дань памяти Диогу Жоте. Он был невероятным игроком.

Мне посчастливилось играть с ним. Также он был замечательным другом. Будет честью играть под его номером в этом сезоне в Премьер-лиге», — сказал Милнер в интервью для официального сайта клуба.

Напомним, Диогу погиб в автокатастрофе в Испании вместе со своим родным братом Андре Силвой. Трагичный инцидент произошёл 3 июля.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

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