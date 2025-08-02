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Фанаты «Партизана» обзывали игроков «Александрии» цыганами и пели про братство с русскими

Фанаты «Партизана» обзывали игроков «Александрии» цыганами и пели про братство с русскими
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Сербское медиа Telegraf.rs утверждает, что болельщики «Партизана» скандировали «Цыгане, цыгане» в адрес футболистов «Александрии» по ходу ответного матча Лиги конференций, который состоялся в Белграде 31 июля (4:0).

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
4 : 0
Александрия
Александрия, Украина
1:0 Милошевич – 13'     2:0 Милошевич – 23'     3:0 Милошевич – 45'     4:0 Вукотич – 63'    
Удаления: Стойкович – 56' / Беиратш – 11', Ндика – 56'

Это произошло после того, как один из игроков украинского клуба толкнул футболиста «Партизана» и тот упал на газон, после чего между командами возникла стычка.

Во время этого фанаты сербского клуба также спели песню о братстве с россиянами и болельщиками московского ЦСКА. В конце также прозвучало скандирование на английском языке, оскорбляющее военно-политический блок НАТО, которое часто используют болельщики «Црвены Звезды».

Напомним, «Александрия» уступила «Партизану» 0:6 по сумме двух матчей (0:2, 0:4) и вылетела из Лиги конференций. Также футболистам украинского клуба было запрещено выходить на гостевой матч со своим национальным флагом, что вызвало целый ряд негодований.

Три игрока «Партизана» подверглись нападению на улице

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