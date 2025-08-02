Фанаты «Партизана» обзывали игроков «Александрии» цыганами и пели про братство с русскими

Сербское медиа Telegraf.rs утверждает, что болельщики «Партизана» скандировали «Цыгане, цыгане» в адрес футболистов «Александрии» по ходу ответного матча Лиги конференций, который состоялся в Белграде 31 июля (4:0).

Это произошло после того, как один из игроков украинского клуба толкнул футболиста «Партизана» и тот упал на газон, после чего между командами возникла стычка.

Во время этого фанаты сербского клуба также спели песню о братстве с россиянами и болельщиками московского ЦСКА. В конце также прозвучало скандирование на английском языке, оскорбляющее военно-политический блок НАТО, которое часто используют болельщики «Црвены Звезды».

Напомним, «Александрия» уступила «Партизану» 0:6 по сумме двух матчей (0:2, 0:4) и вылетела из Лиги конференций. Также футболистам украинского клуба было запрещено выходить на гостевой матч со своим национальным флагом, что вызвало целый ряд негодований.

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