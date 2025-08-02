Жедсон Фернандеш поделился первыми впечатлениями от Москвы и «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш поделился первыми впечатлениями от Москвы и столичного клуба. По словам португальца, его особо поразил стадион красно-белых «Лукойл Арена».

«О Москве мне пока толком нечего сказать, я нигде ещё не был. Прилетел во вторник поздно ночью. Зато могу сказать, что меня очень тепло встретили. Стадион великолепный. Особенно меня поразил вид изнутри. Снаружи арена не выглядит такой масштабной. Побывал на тренировочной базе, где мы будем готовиться к матчам. Уже с нетерпением жду начала работы с командой», — приводит слова Фернандеша официальный сайт московского клуба.

В четверг, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила хавбека в качестве нового игрока. До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.