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Стало известно, с кем сыграет «Шахтёр» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

Стало известно, с кем сыграет «Шахтёр» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы
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Украинский «Шахтёр» вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы, одолев на предыдущей стадии «Бешикташ» (4:2; 2:0). Ответная игра состоялась 31 августа.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В третьем раунде квалификации команда Арды Турана сыграет с греческим «Панатинаикосом», вылетевшим из квалификации Лиги чемпионов от шотландского «Рейнджерс» (0:2; 1:1).

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 и 14 августа. Первая игра пройдёт на поле шотландского клуба, а ответная — в польском Кракове, на арене «Мейски имени Хенрика Реймана», на которой горняки проводят сейчас домашние международные игры.

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