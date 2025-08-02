Стало известно, с кем сыграет «Шахтёр» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

Украинский «Шахтёр» вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы, одолев на предыдущей стадии «Бешикташ» (4:2; 2:0). Ответная игра состоялась 31 августа.

В третьем раунде квалификации команда Арды Турана сыграет с греческим «Панатинаикосом», вылетевшим из квалификации Лиги чемпионов от шотландского «Рейнджерс» (0:2; 1:1).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 и 14 августа. Первая игра пройдёт на поле шотландского клуба, а ответная — в польском Кракове, на арене «Мейски имени Хенрика Реймана», на которой горняки проводят сейчас домашние международные игры.

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