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Игрок «Крыльев» Раков: у «Ростова» нет сыгранности, но они хотят побеждать

Игрок «Крыльев» Раков: у «Ростова» нет сыгранности, но они хотят побеждать
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Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Игра пройдёт сегодня, 2 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Готовимся так же, как и к другим командам. Отличный, боевой настрой. Хочется победы. У «Ростова» тоже молодая, но неуступчивая команда. Будем играть в свою игру, очень хотим получить три очка.

— «Ростов» в межсезонье прилично обновился. Это плюс для вас, что пока команда не сыгралась, или минус из-за непонимания, как они будут играть?
— Первое. Думаю, у них нет сыгранности. Но команда проиграла два матча на старте чемпионата, а ребята хотят побеждать. Это будет непростой матч, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, права на игрока принадлежат «Локомотиву». Летом он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Раков забил два мяча в первых двух турах РПЛ и является одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Полное интервью с Вадимом Раковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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