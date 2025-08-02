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Жедсон — о Станковиче: не жду в «Спартаке» встречи с дружелюбным тренером

Жедсон — о Станковиче: не жду в «Спартаке» встречи с дружелюбным тренером
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Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковича. Напомним, серб возглавил красно-белых прошлым летом.

«Я могу честно сказать, что не жду здесь встречи с дружелюбным тренером. Он был большим игроком, с прекрасной карьерой. Но я понимаю, что он не будет моим другом. Он будет моим тренером. А я приехал сюда работать. Надеюсь, я многому у него научусь, а параллельно мы одержим много побед. Хочу развиваться и добиваться с командой поставленных задач», — приводит слова Фернандеша официальный сайт московского клуба.

В четверг, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила хавбека в качестве нового игрока. До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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