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Give me Sport сообщил возможный новый клуб игрока «Арсенала» Александра Зинченко

Give me Sport сообщил возможный новый клуб игрока «Арсенала» Александра Зинченко
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Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко может перейти в английский «Фулхэм», сообщает портал Give me Sport.

По сведениям источника, команда Марку Силвы стремится усилить свой состав после того, как договорилась с главным тренером о продолжении сотрудничества. Лондонцы проявляют активный интерес к Зинченко, так как их привлекает опыт игрока в том числе и по участию в матчах Лиги чемпионов. Переговоры между сторонами ведутся с июня.

В свою очередь «Арсенал» открыт к трансферу 28-летнего украинца и готов продать его за € 17,3 млн.

Также Зинченко интересуется «Милан», который ищет нового левого защитника на замену перешедшему в «Аль-Хилаль» Тео Эрнандесу.

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

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