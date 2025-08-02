Вадим Раков: морально готов к вызову в сборную России

Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о возможности выступлений за сборную России.

— Осознаёшь, что в ближайшем будущем можешь получить вызов в сборную?

— Есть понимание. Сыграть за сборную России — мечта любого футболиста с детства. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, буду продолжать так же и уже в скором времени окажусь в сборной. Я готов к этому морально, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, права на игрока принадлежат «Локомотиву». Летом он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Раков забил два мяча в первых двух турах РПЛ и является одним из лучших бомбардиров чемпионата.

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