Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Раков: морально готов к вызову в сборную России

Вадим Раков: морально готов к вызову в сборную России
Комментарии

Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о возможности выступлений за сборную России.

— Осознаёшь, что в ближайшем будущем можешь получить вызов в сборную?
— Есть понимание. Сыграть за сборную России — мечта любого футболиста с детства. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, буду продолжать так же и уже в скором времени окажусь в сборной. Я готов к этому морально, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, права на игрока принадлежат «Локомотиву». Летом он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Раков забил два мяча в первых двух турах РПЛ и является одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Фанаты ЦСКА обратились к команде после игры с «Крыльями Советов»

Материалы по теме
Эксклюзив
Борис Ротенберг в шутку обратился к Ракову с просьбой не забивать «Локо» в очных матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android