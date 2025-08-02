Раков высказался о своём голе «Пари НН», который стал 1000-м для «Крыльев Советов» в ЧР

Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о юбилейном голе своего клуба, который был забит самим нападающим в ворота «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

«О том, что гол стал юбилейным, узнал только после матча. Ещё раз пережил позитивные эмоции. В первую очередь рад, что это помогло одержать победу в игре, а также рад за клуб. Забить 1000 мячей в элитном дивизионе — это очень серьёзное достижение для любой команды», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, права на игрока принадлежат «Локомотиву». Летом он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Раков забил два мяча в первых двух турах РПЛ и является одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Слова Баринова судье после матча с «Крыльями Советов»