Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Мёнхенгладбах — Валенсия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раков высказался о своём голе «Пари НН», который стал 1000-м для «Крыльев Советов» в ЧР

Раков высказался о своём голе «Пари НН», который стал 1000-м для «Крыльев Советов» в ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о юбилейном голе своего клуба, который был забит самим нападающим в ворота «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

«О том, что гол стал юбилейным, узнал только после матча. Ещё раз пережил позитивные эмоции. В первую очередь рад, что это помогло одержать победу в игре, а также рад за клуб. Забить 1000 мячей в элитном дивизионе — это очень серьёзное достижение для любой команды», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, права на игрока принадлежат «Локомотиву». Летом он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Раков забил два мяча в первых двух турах РПЛ и является одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Слова Баринова судье после матча с «Крыльями Советов»

Материалы по теме
Эксклюзив
Борис Ротенберг в шутку обратился к Ракову с просьбой не забивать «Локо» в очных матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android