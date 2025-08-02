Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Звёздный вингер «Реала» Родриго согласился перейти в «Ливерпуль» — ESPN

Звёздный вингер «Реала» Родриго согласился перейти в «Ливерпуль» — ESPN
Комментарии

Английский «Ливерпуль» провёл переговоры с окружением нападающего «Реала» Родриго Гоэса по личным условиям контракта, сообщает ESPN.

По информации источника, 24-летний бразилец принял предложенное английским клубом контрактное соглашение.

Ранее сообщалось, что на Родриго также претендует «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне нападающий «Реала» принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

«Ливерпуль» празднует чемпионство

Материалы по теме
Родриго отказался от перехода в «Тоттенхэм», бразилец ожидает более крупный клуб — Ауна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android