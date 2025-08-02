Звёздный вингер «Реала» Родриго согласился перейти в «Ливерпуль» — ESPN

Английский «Ливерпуль» провёл переговоры с окружением нападающего «Реала» Родриго Гоэса по личным условиям контракта, сообщает ESPN.

По информации источника, 24-летний бразилец принял предложенное английским клубом контрактное соглашение.

Ранее сообщалось, что на Родриго также претендует «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне нападающий «Реала» принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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