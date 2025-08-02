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2 августа главные новости спорта, футбол, теннис, плавание, футбольные трансферы, чемпионат мира по водным видам спорта, PFL

Сон объявил об уходе из «Тоттенхэма», Свитолина разгромила Калинскую. Главное к утру
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Южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин объявил об уходе из клуба, украинка Элина Свитолина разгромила россиянку Анну Калинскую на турнире в Монреале, Магнус Карлсен выиграл турнир Esports World Cup по шахматам. Представитель России Ян Непомнящий не вошёл в топ-4. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе.
  2. Анна Калинская за 55 минут разгромно проиграла Элине Свитолиной на турнире в Монреале.
  3. Магнус Карлсен выиграл турнир Esports World Cup по шахматам. Непомнящий не вошёл в топ-4.
  4. Звёздный вингер «Реала» Родриго согласился перейти в «Ливерпуль» — ESPN.
  5. Ига Швёнтек за 71 минуту разгромила Еву Лис и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Монреале.
  6. Marca: Месси сможет завершить карьеру в любой момент по новому контракту с «Интер Майами».
  7. Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли на старте парного «Мастерса» в Торонто.
  8. Мовлид Хайбулаев победил Хесуса Пинедо удушающим приёмом в пятом раунде.
  9. Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, обыграв Лоренцо Сонего.
  10. Ферстаппен впервые в сезоне проиграл официальную сессию напарнику.
  11. Джессика Пегула неожиданно проиграла 386-й ракетке мира в третьем круге турнира в Монреале.
  12. Сборная России вышла в финал кролевой микст-эстафеты 4х100 м на ЧМ-2025.

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