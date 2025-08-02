Сон объявил об уходе из «Тоттенхэма», Свитолина разгромила Калинскую. Главное к утру
Южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин объявил об уходе из клуба, украинка Элина Свитолина разгромила россиянку Анну Калинскую на турнире в Монреале, Магнус Карлсен выиграл турнир Esports World Cup по шахматам. Представитель России Ян Непомнящий не вошёл в топ-4. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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