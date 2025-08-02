Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе

Южнокорейский нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин объявил об уходе из клуба на пресс-конференции в Сеуле перед завтрашним товарищеским матчем с «Ньюкаслом».

«Прежде чем мы начнём пресс-конференцию, я хотел бы сказать, что принял решение покинуть клуб этим летом. С уважением хочу отметить, что клуб помогает мне в этом решении.

Это было самое трудное решение в моей карьере. Столько потрясающих воспоминаний. Было невероятно сложно его принять. Мне нужна новая среда, чтобы продолжать развиваться. Мне нужно немного перемен — 10 лет — это большой срок. Я приехал в Северный Лондон ещё ребёнком, мне было 23 года — совсем юный возраст. А ухожу из этого клуба взрослым мужчиной, очень гордым мужчиной. Хочу сказать спасибо всем болельщикам «Тоттенхэма» за ту любовь, которую вы мне дарили. Надеюсь, прощание придётся к месту, и сейчас действительно правильное время для такого решения. Я надеюсь, что все смогут это понять и принять с уважением.

Трудно рассказывать об этом своим товарищам по команде, ведь ты проводишь с ними почти больше времени, чем с семьёй.

Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я принял решение покинуть клуб. Последние дни были трудными. Было непросто сохранять бодрость снаружи, но я старался изо всех сил, чтобы не навредить клубу или своим товарищам по команде. Хотя решение уже принято, я хочу создать хорошие воспоминания с болельщиками за эти два оставшихся дня здесь», — приводит слова Сона официальный сайт клуба.

Нападающий выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года, выиграв всего один трофей — Лигу Европы — 2025. Ранее сообщалось, что форварду сделал официальное предложение «Лос-Анджелес». До конца контракта с «Тоттенхэмом» у корейца остаётся ещё год.

«Тоттенхэм» празднует победу в Лиге Европы