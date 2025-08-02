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Жедсон Фернандеш рассказал, как воспринял интерес «Спартака»

Жедсон Фернандеш рассказал, как воспринял интерес «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал, как воспринял интерес красно-белых к собственной персоне. В четверг, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила хавбека в качестве нового игрока.

«Я нормально к этому отнёсся, потому что «Спартак» — большой клуб. У меня не было никакого негатива или недооценки. Могу сказать, что «Спартак» многое сделал, чтобы я оказался здесь. Я здесь не из-за переговоров, которые длились неделю или месяц. Первые контакты случились намного раньше. И я ощутил, что «Спартак» по-настоящему во мне заинтересован. Поэтому я рад, что всё сложилось», — приводит слова Фернандеша официальный сайт московского клуба.

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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