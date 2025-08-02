Легендарный сэр Алекс Фергюсон назвал самого храброго игрока в истории футбола

Именитый шотландский экс-тренер английского «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказался о бывшем футболисте «Тоттенхэм Хотспур» Дейве Макае, прославившемся игрой за сборную Шотландии.

«Макай был фантастическим игроком. Дейв был самым храбрым футболистом в истории, он был фантастическим, искусным парнем. Мог играть абсолютно на любой позиции», – приводит слова Фергюсона Give me Sport.

Напомним, Дейв Макай — шотландский футболист и тренер, один из величайших игроков в истории британского футбола. Он родился в 1934-м и скончался в 2015 году. Выступал на позиции полузащитника. Считается важнейшим игроком в «золотой эре» клуба. Выиграл дубль (лига + Кубок Англии) в 1961 году. Всего на его счету три Кубка Англии, а также Кубок обладателей кубков.

Макай был включён в Зал славы английского футбола и увековечен на статуе перед шотландским стадионом «Тайнкасл».

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