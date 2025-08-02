Илья Забарный впервые отреагировал на информацию о своём дорогостоящем трансфере в «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен», как ранее сообщалось, близок к подписанию украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного. Впервые сам игрок публично отреагировал на данную информацию.

По последним сведениям Фабрицио Романо, скоро стороны достигнут полной договорённости по трансферу 22-летнего футболиста, осталось согласовать лишь мелкие детали. Сам Илья поставил лайк под этой новостью инсайдера о его грядущем переходе в стан парижан.

Фото: Скрин из соцсетей

В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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