«Ох, этот вечный вопрос…» Новичок «Спартака» Жедсон — о своих увлечениях

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал, чем он увлекается, помимо футбола. В четверг, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила хавбека в качестве нового игрока.

— Чем ты увлекаешься, помимо футбола?

— Ох, этот вечный вопрос… Помимо футбола? Я очень спокойный человек. В отличие от того, какой я на поле. После тренировки люблю побыть дома. Поспать, поесть. Поболтать по телефону с родными и друзьями, поиграть в Call of Duty. Никаких особенных хобби, прогулок. Это всё не для меня, — приводит слова Фернандеша официальный сайт московского клуба.

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.