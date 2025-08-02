Вадим Раков объяснил свою высокую результативность на старте сезона в «Крыльях Советов»

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков, выступающий на правах аренды в составе «Крыльев Советов», высказался о своей результативности в первых матчах сезона-2025/2026. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний форвард отличился дважды.

«Я приехал в Самару с пониманием, что это очень важный сезон для меня. Нужно было качественно подготовиться на сборах, чтобы хорошо начать. Ребята помогали реализовать себя. Получилось два матча — два гола. Хорошо начал», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вадим Раков перебрался в «Крылья Советов» в июле текущего года. Аренда рассчитана до конца сезона-2025/2026. Голы Ракова помогли самарцам сыграть вничью с «Акроном» (1:1) в 1-м туре РПЛ и одолеть «Пари НН» (2:0) во 2-м туре.