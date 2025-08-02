«Краснодар» — «Динамо» М: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров чемпионата России «быки» набрали три очка и занимают девятое место. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» уступил «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Динамо» победило «Ростов» (1:0).

Самые титулованные футбольные клубы России: