Новичок «Спартака» Жедсон объяснил значение своих татуировок

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал, что значат его татуировки. В четверг, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила хавбека в качестве нового игрока.

— Что значат твои многочисленные татуировки?

— Каждую описать не получится. У всех свой смысл. Большинство связано с событиями, которые были в моей жизни, или посвящены семье. Кое-что ещё нужно довести до конца, — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Спартака».

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.