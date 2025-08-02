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Игрок «Крыльев Советов» Раков: я сам захотел уйти из «Локомотива» в аренду

Игрок «Крыльев Советов» Раков: я сам захотел уйти из «Локомотива» в аренду
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Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о своём решении перейти из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды перед стартом сезона-2025/2026. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний форвард отличился дважды.

«Я сам захотел уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. «Локомотив» пошёл навстречу. Всё решилось достаточно быстро. Поговорил с родными — все тоже были за», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вадим Раков является воспитанников московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года.

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