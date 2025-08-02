Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 2 августа

Сегодня, 2 августа, состоятся четыре матча в 3-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 2 августа (время — московское):

16:00. «Уфа» — «Шинник»;

17:00. «Урал» — «Родина»;

18:30. «КАМАЗ» — «Челябинск»;

19:00. «Чайка» — «Волга» Ульяновск.

Оставшиеся пять матчей 3-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье, 3 августа.

После двух туров тройку лидеров турнира составляют «Урал», «Челябинск» и «Факел», в активе которых по шесть набранных очков. Внизу турнирной таблицы располагаются ульяновская «Волга» и «Енисей», потерпевшие по два поражения на старте сезона.