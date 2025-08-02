Форвард ЦСКА Адольфо Гайч в шаге от перехода в «Эстудиантес» — Грова

«Эстудиантес» ведёт продвинутые переговоры по переходу нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 26-летний футболист близок к подписанию контракта сроком на два с половиной года. Подчёркивается, что ЦСКА и «Эстудиантес» ещё предстоит определить некоторые детали сделки.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

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