«Пари НН» — «Локомотив»: во сколько начало матча 3-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров чемпионата России «Локомотив» набрали шесть очков и возглавляет турнирную таблицу. Нижегородская команда не набрала очков и идёт 15-й.

В минувшем туре «Пари НН» в гостях проиграл «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотив» на выезде победил «Краснодар» (2:1).