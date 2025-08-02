Статистика Сон Хын Мина в «Тоттенхэме», срок контракта, трансферная стоимость

Сегодня, 2 августа 2025 года, южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин объявил об уходе из лондонского клуба, за который выступал на протяжении последних 10 лет.

В составе «шпор» 33-летний Сон Хын Мин провёл 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма». В составе команды он выиграл один трофей — Лигу Европы в сезоне-2024/2025. В сезоне-2021/2022 Сон Хын Мин разделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии вместе с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля».

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сон Хын Мина сейчас составляет € 20 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» был рассчитан до 30 июня 2026 года. Сообщалось, что форварду сделал официальное предложение «Лос-Анджелес».

В составе сборной Южной Кореи Сон Хын Мин провёл 134 матча, в которых забил 51 мяч и отдал 23 голевые передачи. Вместе с национальной командой форвард выиграл Азиатские игры 2018 года. Ранее на клубном уровне южнокореец выступал за «Гамбург» и «Байер» из Германии.