«Ростов» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 0 очков на старте сезона. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке. Самарцы набрали четыре очка в двух матчах в начале чемпионата.