«Краснодар» — «Динамо» Москва: статистика личных встреч, история противостояния

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Сегодня, 2 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Статистика личных встреч и история противостояния «Краснодара» и «Динамо» Москва:

Количество матчей: 33

Победы «Краснодара»: 15

Победы «Динамо»: 9

Разница голов: 48:32 в пользу «быков».

Более подробно со статистикой личных встреч указанных команд можно познакомиться здесь.

После двух туров чемпионата России «быки» набрали три очка и занимают девятое место. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» уступил «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Динамо» победило «Ростов» (1:0).

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