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29-летний Деле Алли тренируется отдельно от «Комо» и может завершить карьеру

29-летний Деле Алли тренируется отдельно от «Комо» и может завершить карьеру
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29-летний английский полузащитник «Комо» Деле Алли раздумывает о завершении карьеры, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Алли тренируется отдельно от «Комо» на летнем сборе и может завершить карьеру.

Алли дебютировал за итальянскую команду в марте 2025 года и получил красную карточку через девять минут после выхода на замену. С тех пор он не появлялся на поле. За последние два с половиной года англичанин принял участие в одном официальном матче.

Алли подписал контракт с «Комо» 19 января 2025 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Последним клубом Алли был «Эвертон». На его счету также 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

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